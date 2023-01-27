Против ковида: в Днепре проводят вакцинацию детям от 5 до 12 лет

«Процедура вакцинации остается неизменной: две обязательные дозы и одна бустерна, которую делают через пять месяцев после предыдущих. А между первой и второй прививкой должен пройти 21 день. В одном флаконе десять доз вакцины. Поэтому собираем группы по соответствующему количеству детей и будем проводить им вакцинацию. Сейчас сообщаем об этом родителям, чтобы они знали о возможности такой прививки. Поэтому всех желающих ждем вакцинацию. Вакцины в наличие, в том числе и для проведения второй прививки», — рассказала семейный врач Нина.
Она также добавила, что все вакцины хранятся в надлежащих условиях, с соблюдением температурного режима, даже когда нет света. Есть генератор, специальные боксы для хранения. В общем, несмотря на войну, сложные времена не надо забывать о здоровье.
Коронавирусная инфекция все еще есть. Чаще ее носителями являются дети.
Источник: Горсовет
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