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Процесс распада станет необратимым: Подоляк озвучил сценарий завершения войны с рф

Сегодня 13:13
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В краткосрочной перспективе россия прибегнет к определенным наступательным действиям, из-за которых обязательно потеряет много личного состава, сил и средств.

Новости Днепра про Процесс распада станет необратимым: Подоляк озвучил сценарий завершения войны с рф

Украинская армия остановится на границах 1991 года, а в россии начнется неконтролируемая политическая трансформация. Некоторые субъекты федерации получат супершанс стать самостоятельными и смогут это сделать.

Так видит советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк будущее россии.

Об этом он написал в своих соцсетях.

Прежде всего, по словам Подоляка, в рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, россия потерпит два-четыре существенных поражения, и именно после этого процессы распада и окончательной деморализации в российской армии станут необратимыми.

Россияне продолжат убегать. В то же время они получат еще больше мертвых, а на улицы российских городов будут массово выходить раненые и ампутанты и жестко протестовать. По территории россии будет распространяться протест не политического, а социального характера – из-за убитых на войне близких. В это время в окружении путина разгорятся существенные внутренние междоусобия. Начнется классический российский поиск виновных. Силовые вертикали ослабеют и начнут быстро приходить в упадок, – отметил Подоляк.

Что касается контроля над ядерным оружием, то Подоляк отметил, что это будет так или иначе контролироваться, в том числе и остатками российского генералитета.

Поэтому нет больших рисков, что оно появится на черном рынке или будет как минимум некоторое время неконтролируемое, — добавил он.

По мнению Подоляка, временно сформированное правительство россии начнет реальные переговоры об ответственности за преступления в Украине и о зонах демилитаризации на границе. И, разумеется, относительно значительных компенсаций за убийства и разрушения.

Дата реализации этого сценария зависит от имеющегося у Украины инструментария – от того, когда Украина получит точное количество четко определенного вооружения. Украина предоставила нашему партнерскому Альянсу конкретные цифры и наименования. Сейчас мы на этапе, когда война является обоснованной математической моделью.

Формула проста: хотите скорейшего завершения войны – своевременно дайте Украине больше оружия, которое мы просим, ​​– сказал Подоляк.

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Новости Днепра про Процесс распада станет необратимым: Подоляк озвучил сценарий завершения войны с рфУкраїнська Новости Днепра про Процесс распада станет необратимым: Подоляк озвучил сценарий завершения войны с рфРусский

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