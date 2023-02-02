Просидела сама в квартире 2 недели: из разрушенной многоэтажки в Днепре спасли кошку

В Днепре чудом выжила кошка, просидившая две недели в разрушенном доме на Победе.

Кошка Бася просидела сама в пустой квартире больше двух недель. Владельцы не могли подняться в свое жилье, ведь из-за разрушенного подъезда доступ к нему был заблокирован.

Вчера жильцам дома разрешили вернуться в свои дома и забрать вещи. Люди заходили в квартиры с помощью подъемников. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Днепр Областной».

Благодаря этому, жители одной из пострадавших квартир Наталья и Александр наконец-то смогли спасти своего пушистого любимца.

Все это время кошка, по имени Бася, провела в развалинах разрушенного дома без пищи и воды. Животное выглядит напуганным и уставшим, но сейчас с ним все в порядке.

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