Простые правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок

От опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у опорных стен – они выдержат.
Вы должны четко знать, что из укрытия есть не менее, чем 2 выхода. Поэтому подвал или гараж с одним выходом – это ловушка. Единственный выход может завалить обломками дома или при пожаре он может быть заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Кроме нескольких выходов, они оснащены датчиками дыма и в них предусмотрены системы пожаротушения.
Читайте также:
Автор:
В Украине с 14 декабря изменятся правила получения водительских удостоверений…
Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации на Днепропетровщине на…
Многие зарубежные лидеры и эксперты не сомневаются в победе Украины…
За последние недели враждебная россия нанесла десятки ракетных ударов по…
В Днепре все многоквартирные дома можно условно поделить на два вида. Те, где есть газовые плиты и те, где наличие освещение в квартире и приготовления еды полностью зависит от электричества. Журналисты dnepr.info разбирались, как при наличии энергетической тревоги, аварийных отключений…
Светлая память!
В Днепре 5 трамвай будет курсировать по сокращенному маршруту.
Сегодня, 7 ноября, жители одной из улиц Днепра остались без воды.
На выходных в Днепре спасали 13-летнего мальчика, который проглотил иглу.
В Днепре регулярно «включается» энергетическая тревога, когда электричество может пропасть в квартире или офисе либо по графику, либо в аварийном «режиме» без предупреждения. И если зарядить ноутбку и телефон можно заранее и таким образом получить возможность работать даже без электроэнергии,…
В Днепре объяснили, как нужно платить за коммуналку, если вы уехали из города или ваше жилье разрушено.
Стратегические предприятия, которыми владеют бизнесмены, полностью перейдут в собственность государства. В их числе и "Укрнафта" связана с Игорем Коломойским.
Вчера, 6 ноября, в Амур-Нижнеднепровском районе патрульные увидели мужчину, который перебежал проезжую часть в неположенном месте и продолжил бежать дальше.
В Днепре спасают жизнь парню, который потерял обе ноги, подорвавшись на мине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!