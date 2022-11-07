Простые правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!

Правило «двух стен»

От опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у опорных стен – они выдержат.

Правило «двух выходов»

Вы должны четко знать, что из укрытия есть не менее, чем 2 выхода. Поэтому подвал или гараж с одним выходом – это ловушка. Единственный выход может завалить обломками дома или при пожаре он может быть заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Кроме нескольких выходов, они оснащены датчиками дыма и в них предусмотрены системы пожаротушения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: