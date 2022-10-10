Прошу всех быть в укрытиях, есть угроза повторных ракетных ударов, – Лукашук

Прошу всех быть в укрытиях. Оставайтесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги. Есть угроза повторных ракетных ударов. Мы имеем дело с нелюдями. Берегите себя, – написал Николай Лукашук.

Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета, обратился к жителям Днепропетровщины. Он призвал всех не игнорировать тревоги и во время сирены находиться в безопасных местах. Ведь возможны повторные ракетные атаки.

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