Прошло 8 лет: в Днепре ликвидировали банк

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц.
Фонд завершил выплату возмещений вкладчикам «АктаБанка», который объявили неплатежеспособным еще в 2014 году. Отмечается, что процесс ликвидации банка начался в 2015 году после внеплановых проверок НБУ.
По плану окончательно ликвидировать финучреждение должны до 2018 года, но этот процесс затянулся на 8 лет.
В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики ПАО «Актабанк» получили более 565 млн. грн.
В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 27 марта 2023 выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «АКТАБАНК» и завершении ликвидационной процедуры банка, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Украине ликвидировали IBOX Bank, который подозревается в ненадлежащей проверке клиентов, совершавших операции, связанные с проведением соревнований по спортивному покеру. А НАПК внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
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