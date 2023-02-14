Прошел уже год: семье погибшего бойца из Кривого Рога не возвращают его тело

Оккупанты не возвращают тело Владислава Остроущенко, который погиб в бою в Запорожской области в марте прошлого года.

Об этом сообщает «Свої. Кривий Ріг».

Владислав воевал в рядах 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Он был смертельно ранен в пгт Розовка 3 марта 2022 года.

Подтвердить гибель бойца удалось только спустя 11 месяцев. Семья военного не может его похоронить, ведь россияне до сих пор не вернули тело.

У защитника остались мать, жена, сын и маленькая сестра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: