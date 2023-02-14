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Прошел уже год: семье погибшего бойца из Кривого Рога не возвращают его тело

Сегодня 10:00
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Оккупанты не возвращают тело Владислава Остроущенко, который погиб в бою в Запорожской области в марте прошлого года.

Новости Днепра про Прошел уже год: семье погибшего бойца из Кривого Рога не возвращают его тело

Об этом сообщает «Свої. Кривий Ріг».

Владислав воевал в рядах 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Он был смертельно ранен в пгт Розовка 3 марта 2022 года. 

Подтвердить гибель бойца удалось только спустя 11 месяцев. Семья военного не может его похоронить, ведь россияне до сих пор не вернули тело.  

У защитника остались мать, жена, сын и маленькая сестра. 

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Новости Днепра про Прошел уже год: семье погибшего бойца из Кривого Рога не возвращают его телоУкраїнська Новости Днепра про Прошел уже год: семье погибшего бойца из Кривого Рога не возвращают его телоРусский

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