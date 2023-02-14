Прошел уже год: семье погибшего бойца из Кривого Рога не возвращают его тело

Об этом сообщает «Свої. Кривий Ріг».
Владислав воевал в рядах 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Он был смертельно ранен в пгт Розовка 3 марта 2022 года.
Подтвердить гибель бойца удалось только спустя 11 месяцев. Семья военного не может его похоронить, ведь россияне до сих пор не вернули тело.
У защитника остались мать, жена, сын и маленькая сестра.
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