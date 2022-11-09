Проработал 30 лет на «ДнепроАзоте»: в Каменском попрощались с погибшим нацгвардейцем

В Донецкой области погиб боец из Днепропетровщины.

Об этом сообщили в Каменском горсовете.

Андрей Матяж погиб 4 ноября в Донецкой области. Во время одного из сражений он получил смертельные ранения. До войны работал на «ДнепроАзоте», куда устроился еще в далеком 1992 году. В начале марта 2022 года Матяж был призван по мобилизации в Национальную Гвардию Украины.

Попрощались с героем сегодня, 9 ноября, в Каменском. Известно, что у погибшего военного осталась жена, сын, мать и сестра.

Андрею было 48 лет. Светлая память.