Проработал 30 лет на «ДнепроАзоте»: в Каменском попрощались с погибшим нацгвардейцем

Об этом сообщили в Каменском горсовете.
Андрей Матяж погиб 4 ноября в Донецкой области. Во время одного из сражений он получил смертельные ранения. До войны работал на «ДнепроАзоте», куда устроился еще в далеком 1992 году. В начале марта 2022 года Матяж был призван по мобилизации в Национальную Гвардию Украины.
Попрощались с героем сегодня, 9 ноября, в Каменском. Известно, что у погибшего военного осталась жена, сын, мать и сестра.
Андрею было 48 лет. Светлая память.
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