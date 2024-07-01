Пропала несколько дней назад: на Днепропетровщине разыскивают 88-летнюю женщину

В Новомосковском районе разыскивают 88-летнюю Любовь Афанасьевну Рыбалку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области со ссылкой на материалы Новомосковского районного отдела полиции.

По предварительной информации, женщина проживает в селе Козырьщина Новомосковского района. 28 июня она вышла из дома, направляясь в неизвестном направлении и не вернулась.

Об исчезновении пожилой женщины сообщил ее сын 30 июня.

По состоянию на утро 1 июля местонахождение Любови неизвестно.

Приметы: вид 88 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы седые.

Была одета: розовая кофта (как на фото), юбка в клеточку, голубые резиновые тапочки, при себе имела палку.

Если Вам известна информация о возможном местонахождении 88-летней Любови Афанасьевны Рыбалки, сообщайте по телефонам: 102, (098)864-52-40. Также можно обратиться в отдел полиции.

Напомним, сегодня мы писали, что в Каменском 17-летний парень поехал на пляж и не вернулся. Его разыскали, с парнем все хорошо.

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