Пропал почти месяц: родственники просят помощи в поиске пропавшего Владислава

Последний раз Владислав появлялся на работе 4 января. Уже почти месяц днепрянин не выходит на связь с близкими.
Приметы: рост 185-190 см, короткая стрижка.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Владислава, обращайтесь по номеру: 0988372838 (Владислав).
Читайте также:
Автор:
В Днепре воспитанники и мастерицы Дворца творчества детей и юношества…
Запорожское кладбище в Днепре было основано в конце 1950-х годов.…
Сегодня, 31 января, в Кривом Роге произошла смертельная авария.
На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.
В Днепре воспитанники и мастерицы Дворца творчества детей и юношества украшают петриковской росписью тубусы от 60- и 82-миллиметровых мин, которыми наши военные активно уничтожают врага на фронте.
С 1 февраля в коммунальных автобусах Днепра заработает безналичная оплата.
Запорожское кладбище в Днепре было основано в конце 1950-х годов. Частично туда перенесли могилы с некрополя, что находился на развилке неподалеку проспекта Богдана Хмельницкого, но в основном тут хоронили известный людей Днепра: военных героев, ученых, спортсменов. Его можно сравнить с…
Организаторы Евровидения раскрыли лозунг и логотип конкурса, который проведут от имени Украины.
Сегодня, 31 января, в Кривом Роге произошла смертельная авария.
На чуть замерзшую реку на Победе вышли рыбаки.
В Днепропетровской области нашли необычный гриб.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов дал новое интервью, где рассказал о том, будет ли применять ядерное оружие, если Украина начнет возвращать Крым, поделился воспоминаниями о ночи с 23 на 24 февраля 2022 года, сделал прогноз относительно того, где будут проходить…
Мэр и сотрудники Броварского горсовета получили повестки на заседании.
Вечная память!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!