Пропал почти месяц: родственники просят помощи в поиске пропавшего Владислава

У Дніпрі розшукують Владислава Тимченка. Чоловік безвісти зник 5 січня.

Последний раз Владислав появлялся на работе 4 января. Уже почти месяц днепрянин не выходит на связь с близкими.

Приметы: рост 185-190 см, короткая стрижка.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Владислава, обращайтесь по номеру: 0988372838 (Владислав).

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