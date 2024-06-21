Пропал месяц назад: в Днепропетровской области разыскивают 26-летнего мужчину

В Новомосковском районе пропал мужчина.

В Днепропетровской области разыскивают 26-летнего Сергея Мазницу. С 31 мая родственники не могут связаться с мужчиной. Известно, что последний раз его видели дома в селе Панасовка. Сергей пошел по делам и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Был одет: джинсы голубого цвета, другая одежда не установлена.

Особые приметы: на левой руке от плеча к ключице татуировки в виде орнамента.

Если вы видели Сергея или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите по номерам: 102, или (098) 864-52-40.

В Днепропетровской области также ищут пропавшую 10-летнюю девочку.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: