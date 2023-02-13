Пропал еще в марте 2022 года: в Днепре разыскивают 36-летнего мужчину

В Днепре уже почти год разыскивают 36-летнего Павелко Михаила Андреевича.
14 марта 2022 года в 18:10 мужчина ушел в магазин из дома на улице Войцехова Балка и больше его никто не видел. В связи с этим Михаила объявили в розыск.
Об этом сообщает спасательно-поисковый отряд «Милена».
Приметы: рост 180-182 см, спортивного телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.
Был одет: черная куртка, красный свитер, черные джинсы.
Особые приметы: шрамы – над губой, на голени, после удаления аппендицита, на копчике после операции.
Если вы видели Михаила или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, по номерам: 068-777-0-112 или 102.
Важна любая информация.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине нашли мертвым 81-летнего мужчину, которого искали больше года.
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