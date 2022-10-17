Пропал еще 7 октября: на Днепропетровщине разыскивают 34-летнего мужчину

7 октября он ушел из дома в поселке Подгородное и пропал. Связи с мужчиной нет.
Об этом сообщает «Информатор».
Приметы: рост примерно 175 см, глаза карие, волосы русые, среднего телосложения.
Был одет: куртка темно-синего цвета, белый гольф, темно-зеленые брюки и кепка.
Особые приметы: правый глаз меньшего размера.
Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по номерам: (097) 040-95-26 или 102.
Любая информация может быть полезной!
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