Пропал еще 7 октября: на Днепропетровщине разыскивают 34-летнего мужчину

Любая информация может быть полезной!

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по номерам: (097) 040-95-26 или 102.

Был одет: куртка темно-синего цвета, белый гольф, темно-зеленые брюки и кепка.

Об этом сообщает «Информатор».

7 октября он ушел из дома в поселке Подгородное и пропал. Связи с мужчиной нет.

Сегодня, 17 октября, примерно в 6:20 на улице Паникахи произошла…

Если есть возможность, выберите другой путь!

Жилой дом в Киеве, который россияне атаковали 17 октября с…

8 колотых ран: в Покрове мужчина ограбил и убил пенсионерку В Покрове Днепропетровской области мужчина жестоко убил 83-летнюю женщину и ограбил ее. Убийцу задержали. просмотров

Храм, ставший складом: как выглядела Покровская церковь в Днепре 100 лет назад Улицы Днепра таят в себе огромную историю. Узнать ее можно по зданиям в центре и на окраинах города. Но также есть та часть истории, которая была разрушена и о ней можно узнать только по фото. просмотров