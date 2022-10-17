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Пропал еще 7 октября: на Днепропетровщине разыскивают 34-летнего мужчину

Сегодня 18:28
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В Днепропетровской области разыскивают 34-летнего Толстика Александра.

Новости Днепра про Пропал еще 7 октября: на Днепропетровщине разыскивают 34-летнего мужчину

7 октября он ушел из дома в поселке Подгородное и пропал. Связи с мужчиной нет.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: рост примерно 175 см, глаза карие, волосы русые, среднего телосложения.

Был одет: куртка темно-синего цвета, белый гольф, темно-зеленые брюки и кепка.

Особые приметы: правый глаз меньшего размера.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по номерам: (097) 040-95-26 или 102.

Любая информация может быть полезной!

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Новости Днепра про Пропал еще 7 октября: на Днепропетровщине разыскивают 34-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Пропал еще 7 октября: на Днепропетровщине разыскивают 34-летнего мужчинуРусский

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