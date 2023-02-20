Пропал еще 18 февраля: в Днепре разыскивают 16-летнего подростка

18 февраля около 16:00 подросток вышел из дома в Подгородном и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, худощавый, голубые глаза, короткие русые волосы. Имеет родинку слева на щеке.
Был одет: куртка желтого цвета, черные ботинки.
Если вы видели подростка или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, по номерам: 102, (096) 884 83 94.
Важна любая информация!
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