Пропал еще 18 февраля: в Днепре разыскивают 16-летнего подростка

Полиция Днепра устанавливает местонахождение 16-летнего Кирилла Калиты.

18 февраля около 16:00 подросток вышел из дома в Подгородном и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, худощавый, голубые глаза, короткие русые волосы. Имеет родинку слева на щеке.

Был одет: куртка желтого цвета, черные ботинки.

Если вы видели подростка или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, по номерам: 102, (096) 884 83 94.

Важна любая информация!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: