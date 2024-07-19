Пропал более двух суток назад: на Днепропетровщине разыскивают 46-летнего мужчину

В пресс-службе ГУНП Днепропетровской области сообщили о розыске 46-летнего Шульги Алексея.
Об его исчезновении сообщение поступило в полицию 18 июля.
По предварительной информации, 16 июля утром мужчина вышел с места жительства в селе Червоногригорьевка Никопольского района, и место его пребывания неизвестно.
Приметы: На вид 45-50 лет, волосы темные короткие.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении Шульги Алексея, 1978 года рождения, просьба сообщить Никопольскому районному управлению полиции или по телефонам: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскали пропавшего 71-летнего мужчину.
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