Пропал без вести: в Днепропетровской области разыскивают 13-летнего мальчика

Местонахождение мальчика неизвестно, поэтому всех неравнодушных просят присоединиться к поискам. Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на пост Ювенальной превенции в Днепропетровской области в Facebook.
Приметы пропавшего подростка: 13 лет, рост около 150-155 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза светлые, имеет родимое пятно на затылке.
Был одет в куртку синего цвета с белыми вставками на рукавах, темно-синие спортивные штаны и черные дутые сапоги на шнурках.
Любую информацию о местонахождении ребенка сообщайте на линию «102»
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