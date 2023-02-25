Пропал без вести: в Днепропетровской области разыскивают 13-летнего мальчика

В Каменском Днепропетровской области ищут 13-летнего Романа Балабаева, который в пятницу, 24 февраля, в 16:30 вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Местонахождение мальчика неизвестно, поэтому всех неравнодушных просят присоединиться к поискам. Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на пост Ювенальной превенции в Днепропетровской области в Facebook.

Приметы пропавшего подростка: 13 лет, рост около 150-155 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза светлые, имеет родимое пятно на затылке.

Был одет в куртку синего цвета с белыми вставками на рукавах, темно-синие спортивные штаны и черные дутые сапоги на шнурках.

Любую информацию о местонахождении ребенка сообщайте на линию «102»

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