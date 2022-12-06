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  • Прогноз Буданова: сколько еще будет ракетных обстрелов и будет ли воевать белорусия

Прогноз Буданова: сколько еще будет ракетных обстрелов и будет ли воевать белорусия

Сегодня 21:03
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Пока никто не поставляет РФ ракет, а свои стратегические запасы страна-террористка хочет исчерпать до конца. Из беларуси пока не стоит ждать нападения, а в следующем году Украина войдет в Крым. Об этом рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью ТСН.

Новости Днепра про Прогноз Буданова: сколько еще будет ракетных обстрелов и будет ли воевать белорусия

Он отметил, что ракетные обстрелы пока не прекратятся. Несмотря на то, что Россия начала «выстреливать» свой стратегический запас ракет и не может производить новые в полном объеме, этого вида оружия у противника достаточно для проведения  еще нескольких массовых пусков.

«Запасы высокоточного ракетного вооружения России исчерпываются. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако мы видим, что они решили идти до конца, то есть до нуля, что очень плохо для самой России. Количество произведенных новых ракет абсолютно ничтожно по сравнению с тем количеством, которое они используют. Реально у них осталось их на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Готовы ли они к этому – как мы видим, они к этому идут», — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что пока россии никто не поставляет ракеты. Кроме того, у врага уже есть проблемы с количеством других видов боеприпасов.

«По состоянию на данный момент ни одной баллистической ракеты Иран не поставил в РФ, с Китаем та же история. С каждым днем войны при столь высокой интенсивности их запасы уменьшаются очень быстро. Россия испытывает уже не первый месяц проблему с использованием ракетно-артиллерийского вооружения. Начинаются определенные лимиты по расходу артиллерийских боеприпасов на передовой и их военные уже это чувствуют», — сказал руководитель военной разведки Украины.

Он отметил, что пока не следует ожидать нападения белорусии на Украину.

«Все, что связано с тематикой белорусии в наших медиа – это эхо российской ИПСО, главная цель которой – посеять панику и оттянуть наши силы, чтобы мы держали их на границе. Сейчас ничего не будет», – сказал Кирилл Буданов.

Своих прогнозов относительно того, когда Украина выйдет на границы с Крымом и когда закончится война Кирилл Буданов не изменил.

«Наши прогнозы базируются на совокупности имеющейся информации. Ничего не изменилось, все происходит по графику. Украина уже победила, это ощущают все в мире. Будет тяжело определенный период времени, но глобально ничего не изменит. Проигрыш россии – это решенный вопрос. И они это понимают», – отметил руководитель ГУР МО Украины.

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Новости Днепра про Прогноз Буданова: сколько еще будет ракетных обстрелов и будет ли воевать белорусияУкраїнська Новости Днепра про Прогноз Буданова: сколько еще будет ракетных обстрелов и будет ли воевать белорусияРусский

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