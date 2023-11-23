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Профильное образование в школах: какие предметы скоро станут необязательными

Сегодня 16:33
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Реформаторы НУШ рассказали, как изменится обучение в старших классах.

Новости Днепра про Профильное образование в школах: какие предметы скоро станут необязательными

В Украине принялись за реформу высшего и среднего образования. В частности, в ближайшее время заработает «Новая украинская школа».

Изменения касаются старшей школы, которая с 2027 года станет профилированной. Перед тем как окончательно внедрить новые стандарты проведут тест-драйв. То есть, с 2025 года в некоторых учебных заведениях внедрят новые стандарты.

Школьное образование станет профильным

Одно из новшеств, которое кардинально изменит подход к школьному образованию – профильная специализация. В ходе обучения дети смогут самостоятельно выбирать предметы для изучения, хотя некоторые из них останутся обязательными. Как отмечают в МОН, стандарт проекта предусматривает часы для:

  • изучения основных предметов;
  • изучения обязательных предметов, связанных с профилем;
  • изучения выборочных предметов, связанных с профилем;
  • курсов и предметов свободного выбора

Как это будет? К примеру, для учащихся 10, 11 и 12 класса схема распределения часов обучения будет такой:

  • в 10 классе — 105-210 часов по выбранному профилю, 35-140 часов — вне выбранного профиля;
  • в 11-12 классах – соответственно 385-595 и 70-280 часов за два года.

Сформировать свой профиль учащиеся смогут выбрав из девяти предложенных отраслей:

  • языково-литературная;
  • математическая;
  • естественная;
  • технологическая;
  • информатическая;
  • социальная и здоровьесберегающая;
  • гражданская и историческая;
  • художественная;
  • физическая культура

С 2027 года школьники смогут самостоятельно выбирать профиль и частично предметы для изучения.

Какие предметы станут обязательными?

Если коротко, то это предметы, которые выносятся на ЗНО или НМТ:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины;
  • иностранный язык;
  • «Защита Украины»;
  • домедицинская помощь;
  • физическая культура

Другие предметы в школьном курсе выборочные, но только в 10-12 классах.

Когда изменения вступят в силу?

Школьники, которые уже начали обучение по НУШ, будут первопроходцами и будут получать образование по новому стандарту уже с 2027 года. После того как проведут пилотное тестирование в 2025 году.

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Новости Днепра про Профильное образование в школах: какие предметы скоро станут необязательнымиУкраїнська Новости Днепра про Профильное образование в школах: какие предметы скоро станут необязательнымиРусский

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