Профильное образование в школах: какие предметы скоро станут необязательными

В Украине принялись за реформу высшего и среднего образования. В частности, в ближайшее время заработает «Новая украинская школа».
Изменения касаются старшей школы, которая с 2027 года станет профилированной. Перед тем как окончательно внедрить новые стандарты проведут тест-драйв. То есть, с 2025 года в некоторых учебных заведениях внедрят новые стандарты.
Одно из новшеств, которое кардинально изменит подход к школьному образованию – профильная специализация. В ходе обучения дети смогут самостоятельно выбирать предметы для изучения, хотя некоторые из них останутся обязательными. Как отмечают в МОН, стандарт проекта предусматривает часы для:
Как это будет? К примеру, для учащихся 10, 11 и 12 класса схема распределения часов обучения будет такой:
Сформировать свой профиль учащиеся смогут выбрав из девяти предложенных отраслей:
С 2027 года школьники смогут самостоятельно выбирать профиль и частично предметы для изучения.
Если коротко, то это предметы, которые выносятся на ЗНО или НМТ:
Другие предметы в школьном курсе выборочные, но только в 10-12 классах.
Школьники, которые уже начали обучение по НУШ, будут первопроходцами и будут получать образование по новому стандарту уже с 2027 года. После того как проведут пилотное тестирование в 2025 году.
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