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  • Проектировал коллекторы, училища и создал Городскую управу: что создал архитектор Скоробогатов в Днепре

Проектировал коллекторы, училища и создал Городскую управу: что создал архитектор Скоробогатов в Днепре

Сегодня 15:17
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Дмитрий Скоробогатов – один из архитекторов Днепра, работавший в городе более 100 лет назад. Среди его идей – многие здания, ставшие знаковыми и популярными в Днепре.
Новости Днепра про Проектировал коллекторы, училища и создал Городскую управу: что создал архитектор Скоробогатов в Днепре

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Дмитрий Скоробогатов родился в Днепре и после обучения архитектурному делу работал в родном городе. Несколько лет он работал городским инженером и занимался техническим усовершенствованием инфраструктуры. Сначала он руководил замощением улиц и проектировал коллекторы. Первой его большой работой можно назвать проект первого трамвайного депо и корпуса торгового ряда на Озерке. Работы не сохранились. После этого Скоробогатов спроектировал Кайдакскую станцию городского водопровода.

Работа на государственной службе не мешала архитектору брать частные заказы. Одна из самых известных работ Скоробогатова – особняк семьи Пчелкиных, возведенный в 1898 году.

Новости Днепра про Проектировал коллекторы, училища и создал Городскую управу: что создал архитектор Скоробогатов в Днепре

В 1890-х годах он стал главным архитектором города и проработал на этой должности до 1917 года. Тогда же Скоробогатов спроектировал одно из главных зданий тогдашнего Днепра – Городскую Управу. Трехэтажный «дом» с башнями стало на тот момент самым высоким зданием города. Долгое время здание не меняло своего предназначения и только в начале 1980-х годов его передали учебному заведению.

Новости Днепра про Проектировал коллекторы, училища и создал Городскую управу: что создал архитектор Скоробогатов в Днепре

После этого он спроектировал Коммерческое училище. Но из-за революций и войн здание несколько раз меняло свой облик и теперь задумку архитектора можно разглядеть лишь в некоторых чертах его фасада. Здание было выстроено на пожертвование купцов, в то время это был аналог финансово-экономического колледжа.

Новости Днепра про Проектировал коллекторы, училища и создал Городскую управу: что создал архитектор Скоробогатов в Днепре

После этого он проектировал еще много зданий образовательного толка. Тогда в Днепре активно развивались гимназии и училища и всем им нужны были помещения. Так, «руке» Скоробогатова принадлежит здание Первой женской гимназии, что находилась на углу Полицейской и Кирпичной улиц. Позже к нему был пристроен еще один этаж, а еще через время – 14 этажный корпус института.

Чуть позже он спроектировал еще несколько реальных училищ и гимназий. Одна из самых известных – 3-я женская гимназия им. Нестелей построена на средства мецената Юлии Нестель. Многим оно больше известно, как здание, где находилось общество «Знание», а позже Институт природопользования и экологии НАН Украины.

Новости Днепра про Проектировал коллекторы, училища и создал Городскую управу: что создал архитектор Скоробогатов в Днепре

Также Скоробогатов проектировал здание детской больницы им. Алексеенко и часть корпусов больницы им. Мечникова. Некоторые сохранились до сегодня.

В общей сложности 50 лет Дмитрий Скоробогатов занимался проектированием различных зданий в Днепре. Его могила находится на Запорожском кладбище. На посту главного городского архитектора его сменил Александр Красносельский.

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Новости Днепра про Проектировал коллекторы, училища и создал Городскую управу: что создал архитектор Скоробогатов в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Проектировал коллекторы, училища и создал Городскую управу: что создал архитектор Скоробогатов в ДнепреРусский

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