Проекты юных ученых из Днепра отправят в космос

Проекты молодых ученых из Днепра и Кривого Рога отправятся в космос.

Юные ученые приступили к своим исследованиям на Земле, а теперь астронавты помогут продолжить их на орбите.

Об этом рассказали в Днепровском.

Первый проект из Кривого Рога. Школьники изучают процесс диффузии в металлах. Для космического эксперимента они подготовили 8 образцов. Это металлические пластины из меди и алюминия. Глава цель ученых – понять, как в этих металлах происходит процесс диффузии и как на это влияет гравитация.

Часть образцов оставят на Земле, а остальные отправят в космос. Таким образом, ученые смогут понять, какие металлы следует использовать при строительстве.

Наш эксперимент поможет определить, какие металлы наиболее привлекательны для строительства. Это значительный вклад в развитие космического материаловедения», – рассказала учительница химии Наталья Лихопавло, занимающаяся проектом вместе со своими учениками.

Второй проект разрабатывали в Днепре. Ученые изучать свойства и брожение дрожжей. К ним добавили специальные кислоты, стимулирующие рост. Главная цель – проверить, где организмы будут расти быстрее на Земле или в космосе.

Дрожжи – хороший источник белка и других полезных веществ. Из них можно производить препараты, способные заменить полноценный прием пищи. Это очень актуально для космонавтов, которые находятся в длинных командировках, – рассказала научная руководительница проекта Марина Билан.

Астронавты начнут свой этап исследований летом, когда полетят на Международную космическую станцию.

Украина присоединяется к программе SSEP уже во второй раз. В этом году в национальном отборе приняли участие около 900 исследователей из девяти регионов Украины. Представили более 230 проектов. Два исследования с Днепропетровщины победили в нацотборе, и именно наши школьники представят Украину.

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