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Продолжаются третьи сутки ликвидации последствий ракетного удара по Днепру, — Лукашук

Сегодня 21:15
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Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 327 сутки подходит к концу.

Новости Днепра про Продолжаются третьи сутки ликвидации последствий ракетного удара по Днепру, - Лукашук

Продолжаются третьи сутки ликвидации последствий ракетного удара по Днепру.
 
40 погибших, 39 спасенных, 76 травмированы. Еще 26 человек разыскиваются. Поисковые работы продолжаются. В медучреждениях остается 29 пострадавших.
 
Российские палачи, отдавшие и исполнившие этот преступный приказ, будут наказаны. СБУ уже идентифицировала личности военных, причастных к преступлению.
 
Относительно ситуации безопасности в течение дня – вражеские атаки не зафиксированы. Но на Никопольщине сейчас сохраняется угроза артиллерийских обстрелов, поэтому просьба к местным жителям соблюдать правила безопасности. 

Российские оккупанты – трусы. Они уже понимают, что за все преступления, совершенные против Украины и украинцев, им придется отвечать. Поэтому избрали тактику террора. Хотят уничтожить нашу нацию, хотят сломить наше сопротивление. Полагают, что это спасет их от поражения и от ответственности.
 
Ошибаются. Время расплаты придет для каждого из них.
 
Полагаемся на украинские силы обороны, верим в Президента и делаем все, чтобы последний захватчик ушел из нашей земли. Туда, откуда не возвращаются, – написал председатель ДОР Николай Лукашук.

Новости Днепра про Продолжаются третьи сутки ликвидации последствий ракетного удара по Днепру, - ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про Продолжаются третьи сутки ликвидации последствий ракетного удара по Днепру, - ЛукашукРусский

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