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Продолжается угроза ракетного удара, остаемся в укрытии, – Лукашук

Сегодня 11:46
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Сегодня оккупанты снова терроризируют украинцев.

Новости Днепра про Продолжается угроза ракетного удара, остаемся в укрытии, – Лукашук

Как и вчера, тревога уже длится пять часов.

Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, обратился к жителям Днепропетровской области с просьбой быть осторожными, ведь до сих пор существует угроза ракетного удара.

Продолжается угроза ракетного удара, остаемся в укрытии. И помним – ничего не выкладываем в Телеграмм-каналы и социальные сети. Не помогаем врагу, – написал Николай Лукашук.

Новости Днепра про Продолжается угроза ракетного удара, остаемся в укрытии, – Лукашук

Берегите себя!

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Новости Днепра про Продолжается угроза ракетного удара, остаемся в укрытии, – ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про Продолжается угроза ракетного удара, остаемся в укрытии, – ЛукашукРусский

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