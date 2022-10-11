Продолжается угроза ракетного удара, остаемся в укрытии, – Лукашук

Продолжается угроза ракетного удара, остаемся в укрытии. И помним – ничего не выкладываем в Телеграмм-каналы и социальные сети. Не помогаем врагу, – написал Николай Лукашук.

Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, обратился к жителям Днепропетровской области с просьбой быть осторожными, ведь до сих пор существует угроза ракетного удара.

Как и вчера, тревога уже длится пять часов.

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