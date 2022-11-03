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  • «Продолжается боевая работа ПВО», — Лукашук прокомментировал взрывы на Днепропетровщине

«Продолжается боевая работа ПВО», — Лукашук прокомментировал взрывы на Днепропетровщине

Сегодня 22:54
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По предварительным данным, работает ПВО.

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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил работу ПВО по вражеским дронам.

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«Достали россияне и их «мопеды». Продолжается боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов», — написал Лукашук.

Глава облсовета также призвал всех оставаться в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывать фото/видео в социальные сети.

Также Лукашук добавил, что стоит ожидать хороших новостей.

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