«Продолжается боевая работа ПВО», — Лукашук прокомментировал взрывы на Днепропетровщине

Глава облсовета также призвал всех оставаться в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывать фото/видео в социальные сети.

«Достали россияне и их «мопеды». Продолжается боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов», — написал Лукашук.

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