Продают недвижимость и вывозят семьи: в ГУР рассказали, что оккупационные власти в Крыму начали процесс эвакуации

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Андрей Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.
Для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма, – заявил Андрей Юсов.
Он сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма.
Но другим, рядовому составу, говорят: не переживайте, все спокойно, все под контролем… Но это уже как мем о том, что «спецоперация» идет по плану… Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть, – подытожил Андрей Юсов.
Деоккупация украинского Крыма – уже скоро!
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