Продают недвижимость и вывозят семьи: в ГУР рассказали, что оккупационные власти в Крыму начали процесс эвакуации

Оккупационные власти россии начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Андрей Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

Для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма, – заявил Андрей Юсов.

Он сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма.

Но другим, рядовому составу, говорят: не переживайте, все спокойно, все под контролем… Но это уже как мем о том, что «спецоперация» идет по плану… Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть, – подытожил Андрей Юсов.

Деоккупация украинского Крыма – уже скоро!

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