Продавцы в чепчиках и фонтаны посреди зала: как 50 лет назад выглядели магазины Днепра внутри (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядели внутри самые популярные магазины Днепра.
В 1975 году появляется первый магазин самообслуживания. Открывают его на новом жилмассиве Победа. Это был прообраз первого супермаркета с фуд-кортом. В «Универсаме» можно было купить все – от парфюмов и игрушек до молока и хлеба. Рассчитывались покупатели за все покупки сразу на одной кассе. После «Победы» такие магазины стали появляться и на других жилмассивах, в частности на Красном Камне. При «Универсамах» были кафетерии, где можно было выпить молочный коктейль, съесть мороженное, пирожное или бутерброд.
Тут продавцы не стояли за каждым прилавком, а сидели на кассе.
Продавцы в продуктовых магазинах как правило носили белые халаты и чепчики. Со временем халаты сменились на фартушки с карманом для денег, но белые небольшие чепчики на голове были одним из обязательных атрибутов еще очень долго.
Для продавцов в магазине одежды тоже был свой дресс-код. Они должны были носить строгие костюмы.
В центре города находились большие универмаги, где в одном здании находилось множество отделов и пройдясь по такому магазину можно было и на ужин скупиться и новые туфли присмотреть.
Также были и специализированные торговые точки. В магазине «Лилея» можно было купить верхнюю одежду и платья. В магазине «Акация» продавали украшения для тех, кто собирался вступить в брак. В магазине «Жаворонок» в Днепре продавали одежду для детей.
Один из самых популярных магазинов Днепра «Дом книги» был открыт в 1976 году. В нем было несколько тематических залов, покупатели могли взять в руки книги, посмотреть, пощупать, почитать пару строк и выбрать ту, что была по душе.
Также были специальные магазины для любителей рыбалки и спорта – «Нептун». В центре зала, чтобы подчеркнуть тематику заведения был небольшой бассейн, стояли палатки и удочки.
В магазине «Лотос», что находился на центральном проспекте Днепра в большом зале на первом этаже был фонтан и посетители часто бросали в него монетки.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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