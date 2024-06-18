Продавщица магазина на Днепропетровщине была шпионкой для РФ

СБУ задержала на Днепропетровщине российскую информаторку, которая шпионила по позициям Сил обороны в двух направлениях. Шпионкой оказалась продавщица местного магазина.
Женщина шпионила сразу на двух направлениях обороны ВСУ – Запорожском и Днепропетровском. Магазин, в котором работает женщина, расположен в одном из поселков на границе с Днепропетровщиной и Запорожьем, поэтому продавщица могла отслеживать перемещение военных сразу в обеих областях.
Шпионка собирала информацию о местах базирования подразделений Сил обороны и маршрутах движения личного состава и военной техники. Однако шпионку заранее задержали во время фотографирования перемещения бронетехники.
Продавщица пыталась подружиться с военными, чтобы узнавать нужную информацию, которую затем передавала оккупантам через свою знакомую, проживающую во временно оккупированном Крыму и имеющую брата – командира подразделения россиян.
Продавщице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под стражей.
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