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Продавали бронежилеты, которые предназначались для ВСУ: на Днепропетровщине «волонтеры» воровали гумпомощь

Сегодня 12:26
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В Днепропетровской области псевдоволонтеры занимались продажей бронежилетов, которые бесплатно передавали для ВСУ иностранцы.

Новости Днепра про Продавали бронежилеты, которые предназначались для ВСУ: на Днепропетровщине

Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской областной прокуратуры.

Известно, что трое жителей Днепропетровщины организовали преступную схему и наживались на гумпомощи. Мужчины перепродавали бронежилеты, поступающие в Украину, как помощь для ВСУ.

Схема действовала с апреля по июль 2022 года. За это время они успели заработать 720 тысяч гривен.

По данным следствия, волонтер благотворительного фонда организовал схему продажи бронежилетов 4-го класса защиты, которые предоставлялись в качестве иностранной гуманитарной помощи нашим солдатам.

Отмечается, что ему помогали друзья-волонтеры. Гуманитарку сбывали в соцсетях, по почте или при личных встречах. Задокументирована продажа 23 бронежилетов на сумму более 720 тысяч гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли бронежилеты, документацию, в которой есть информация о ввозе в Украину снаряжения на нужды ВСУ. Также полицейские обнаружили мобильные телефоны, компьютеры и деньги.

Новости Днепра про Продавали бронежилеты, которые предназначались для ВСУ: на Днепропетровщине

По данному факту в суд направлен обвинительный акт в отношении трех участников преступной организации по факту использования гуманитарной помощи для получения прибыли во время военного положения по частям 2 и 3 статьи 27 и части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины.

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