Продавали бронежилеты, которые предназначались для ВСУ: на Днепропетровщине «волонтеры» воровали гумпомощь

Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской областной прокуратуры.
Известно, что трое жителей Днепропетровщины организовали преступную схему и наживались на гумпомощи. Мужчины перепродавали бронежилеты, поступающие в Украину, как помощь для ВСУ.
Схема действовала с апреля по июль 2022 года. За это время они успели заработать 720 тысяч гривен.
По данным следствия, волонтер благотворительного фонда организовал схему продажи бронежилетов 4-го класса защиты, которые предоставлялись в качестве иностранной гуманитарной помощи нашим солдатам.
Отмечается, что ему помогали друзья-волонтеры. Гуманитарку сбывали в соцсетях, по почте или при личных встречах. Задокументирована продажа 23 бронежилетов на сумму более 720 тысяч гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли бронежилеты, документацию, в которой есть информация о ввозе в Украину снаряжения на нужды ВСУ. Также полицейские обнаружили мобильные телефоны, компьютеры и деньги.
По данному факту в суд направлен обвинительный акт в отношении трех участников преступной организации по факту использования гуманитарной помощи для получения прибыли во время военного положения по частям 2 и 3 статьи 27 и части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины.
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