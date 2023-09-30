Продавал несуществующие дрова: на Днепропетровщине мужчина выманил 50 тыс. у доверчивых граждан

На Днепропетровщине мужчине прямо из тюрьмы продавал несуществующие дрова.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Подозреваемый на маркетплейсах якобы «торговал» дровами.

Муж требовал предоплату за заказ, а затем «исчезал» с деньгами.

Жертвами мошеннических действий стали 9 человек. По версии следствия, таким образом, он завладел 50 тысячами гривен.

К моменту совершения преступления мужчина уже находился в местах лишения свободы.

В настоящее время мужчина может дополнительно получить до 3 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.

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