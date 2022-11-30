Продам 3-месячного ребенка за 1000 грн: на Полтавщине через OLX торговали младенцем

"Продам ребенка (3 месяца) за 1000 гривен" - такое объявление появилось на днях на OLX. Его прочитала Интернет-пользовательница и послала скриншот правоохранителям Полтавщины для проверки и безопасности малыша.

Уже через несколько часов правоохранители знали фамилию «продавца» и стояли на пороге его дома. Им оказалась… 12-летняя жительница Миргородского района. Девочка призналась, что объявление разместило «по приколу», чтобы узнать реакцию людей.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: