Продали несуществующую мебель на 100 тысяч: на Днепропетровщине мошенники обманывали людей

Двое жителей Новомосковска и Запорожья придумали схему обмана людей в Интернете. Все выглядело вполне законно: мужчины размещали объявления в соцсетях о продаже мебели. Они брали предоплату с потенциальных клиентов, обещая продать товар, но затем исчезали вместе с деньгами.
Как сообщили в областной полиции Днепропетровщины, мошенников удалось разоблачить и задержать. Известно, что им удалось обмануть 100 человек, благодаря которым они заработали 100 тысяч гривен.
Мужчинам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Обвинительный акт направлен в суд. Если их вину докажут, то злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, как на Днепропетровщине на улице избили мужчину и украли у него 140 тыс. грн.
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