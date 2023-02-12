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Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малыша

Сегодня 17:59
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В субботу, 11 февраля, в Турции из-под завалов дома после землетрясения спасли двухмесячного малыша.

Новости Днепра про Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малыша

Ребенок был под руинами 128 часов.

Об этом сообщает газета Hürriyet.

После спасения младенца срочно госпитализировали. Теперь его состояние контролируют врачи.

Новости Днепра про Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малыша

Напомним, 6 февраля рано утром юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обеденное время толчки повторились. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и в Сирии. Известно, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 33 000. Поисково-спасательные работы активно продолжаются. Число погибших и раненых, к сожалению, будет расти.

Ранее мы писали, что под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО).

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Новости Днепра про Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малышаУкраїнська Новости Днепра про Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малышаРусский

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