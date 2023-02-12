Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малыша

В субботу, 11 февраля, в Турции из-под завалов дома после землетрясения спасли двухмесячного малыша.

Ребенок был под руинами 128 часов.

Об этом сообщает газета Hürriyet.

После спасения младенца срочно госпитализировали. Теперь его состояние контролируют врачи.

Напомним, 6 февраля рано утром юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обеденное время толчки повторились. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и в Сирии. Известно, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 33 000. Поисково-спасательные работы активно продолжаются. Число погибших и раненых, к сожалению, будет расти.

Ранее мы писали, что под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО).

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