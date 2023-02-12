Пробыл под завалами 128 часов: в Турции спасли двухмесячного малыша

Ребенок был под руинами 128 часов.
Об этом сообщает газета Hürriyet.
После спасения младенца срочно госпитализировали. Теперь его состояние контролируют врачи.
Напомним, 6 февраля рано утром юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обеденное время толчки повторились. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и в Сирии. Известно, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 33 000. Поисково-спасательные работы активно продолжаются. Число погибших и раненых, к сожалению, будет расти.
Ранее мы писали, что под завалами дома в сирийском Алеппо родился ребенок (ВИДЕО).
Читайте также:
Автор:
Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке признал художников Илью Репина и…
В Украине возможны землетрясения, ведь она находится в том же…
Количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего 6…
6 февраля на юге и в центре Турции произошли масштабные…
В понедельник, 13 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет.
Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке признал художников Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками.
Берегите себя!
Сегодня вблизи села Шульговка Петриковского поселкового совета на льду застряли рыбаки.
Инцидент произошел в Марганце.
Теперь птица в безопасности.
Погода в области меняется каждый день: то мороз, то оттепель.
На Днепропетровщине был введен новый метод контроля заболеваемости COVID-19 — исследуют канализационные стоки на инфекционные заболевания.
В Украине возможны землетрясения, ведь она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция.
Ночь в области прошла относительно спокойно, но уже утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!