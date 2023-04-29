Пробка от китайской стены: на кольце на Победе затруднено движение из-за очереди на McDrivе

Напомним, двери заведений в нашем городе открылись 25 апреля.
С первых часов работы под ресторанами быстрого питания образовались огромные очереди. Уже пятый день – а желающих отведать БигМак не меньше.
Так, на кольце на Победе затруднено движение из-за очереди на McDrivе.
Об этом сообщает dnepr.info.
Пробки тянутся от китайской стены.
Напомним, ранее мы писали: Километровые очереди даже в дождь и во время тревоги: на Победе люди продолжают “штурм” McDonald’s.
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