Президент уволил главу Павлоградской РГА

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.
Владимир Зеленский одобрил увольнение Сергея Рублевского, занимавшего должность главы Павлоградской районной госадминистрации.
Уволить Рублевского Сергея Петровича с должности председателя Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области, — говорится в указе.
Отмечается, что экс-глава РГА написал заявление об увольнении сам. Этот пост Сергей Рублевский занимал с апреля 2021 года.
Напомним, ранее силовики проводили обыски в одной из больниц области. Медиков кардиологического центра подозревают в мошенничестве, ведь они перепродавали лекарства, которые должны были бесплатно передавать пациентам. В этой связи глава Днепропетровской ОВА анонсировал кадровые перестановки в сфере здравоохранения области.
Читайте також:
Автор:
На Днепропетровщине стало больше диких животных.
В Каменском пьяный мужчина травмировался, когда упал в погреб.
В одном из районов Днепропетровщины сократили комендантский час.
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
На Днепропетровщине стало больше диких животных.
И снова...
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
По данным на утро четверга, 30 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 172 900 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 8 ББМ и 12 артсистем.
Сильный пожар охватил дом на улице Менахем-Мендл Шнеерсона в Днепре ночью 30 марта.
В Днепре с 1 апреля увеличат сезонные ограничения скорости для транспорта в связи с потеплением. Действовать они будут до 1 ноября.
35-летний Александр служил наводчиком в 53-й отдельной механизированной бригаде.
В Кривом Роге семья занималась продажей метадона. Ежемесячно горожане сбывали путем "закладок" около 500 грамм вещества на сумму около полумиллиона гривен.
В Днепре у местных жителей обнаружили целый арсенал оружия.
Одевайтесь теплее, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!