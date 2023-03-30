Президент уволил главу Павлоградской РГА

В Днепропетровской области уволили одного из руководителей районной администрации.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

Владимир Зеленский одобрил увольнение Сергея Рублевского, занимавшего должность главы Павлоградской районной госадминистрации.

Уволить Рублевского Сергея Петровича с должности председателя Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области, — говорится в указе.

Отмечается, что экс-глава РГА написал заявление об увольнении сам. Этот пост Сергей Рублевский занимал с апреля 2021 года.

Напомним, ранее силовики проводили обыски в одной из больниц области. Медиков кардиологического центра подозревают в мошенничестве, ведь они перепродавали лекарства, которые должны были бесплатно передавать пациентам. В этой связи глава Днепропетровской ОВА анонсировал кадровые перестановки в сфере здравоохранения области.

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