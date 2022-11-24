Президент «Мотор Сичи», подозреваемый в госизмене, хотел вывезти антиквариат и элитные машины за границу

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как оказалось, директор «Мотор Сечи» Богуслаев, подозреваемый в госизмене, имел коллекцию Скифского золота и уникального антиквариата. А также любил раритетные автомобили и оружие. Все это он спрятал, а потом хотел вывести за границу, чтобы имущество не арестовали.
Однако у него это не получилось сделать. Как сообщили в СБУ, руководители структурных подразделений завода пытались скрыть это имущество на территории подконтрольных коммерческих структур.
Все «добро» нашли сотрудники СБУ. Они изъяли:
Все имущество направлено на экспертизу. Продолжаются меры по наложению на него ареста.
СБУ также разоблачила «друзей» Богуслаева, заставлявших работников завода подписывать то же «коллективное обращение», где они просили освободить из-под ареста своего руководителя. Они угрожали людям увольнением, если те не поставят свою подпись.
Напомним, директора «Мотор Сечи» Богуслаева задержали в октябре. Как оказалось, руководство завода в Запорожье наладило поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию. Некоторые из них затем находили в уничтоженных вертолетах.
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