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  • Президент «Мотор Сичи», подозреваемый в госизмене, хотел вывезти антиквариат и элитные машины за границу

Президент «Мотор Сичи», подозреваемый в госизмене, хотел вывезти антиквариат и элитные машины за границу

Сегодня 14:39
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Богуслаев хотел спрятать элитные автомобили и антиквариат, а затем вывести за границу.

Новости Днепра про Президент

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как оказалось, директор «Мотор Сечи» Богуслаев, подозреваемый в госизмене, имел коллекцию Скифского золота и уникального антиквариата. А также любил раритетные автомобили и оружие. Все это он спрятал, а потом хотел вывести за границу, чтобы имущество не арестовали.

Однако у него это не получилось сделать. Как сообщили в СБУ, руководители структурных подразделений завода пытались скрыть это имущество на территории подконтрольных коммерческих структур.

Все «добро» нашли сотрудники СБУ. Они изъяли:

  • 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;
  • катер;
  • 3 охотничьих ружья и винтовку;
  • обилие предметов старины народов Европы.

Новости Днепра про Президент

Новости Днепра про Президент

Все имущество направлено на экспертизу. Продолжаются меры по наложению на него ареста.

СБУ также разоблачила «друзей» Богуслаева, заставлявших работников завода подписывать то же «коллективное обращение», где они просили освободить из-под ареста своего руководителя. Они угрожали людям увольнением, если те не поставят свою подпись.

Напомним, директора «Мотор Сечи» Богуслаева задержали в октябре. Как оказалось, руководство завода в Запорожье наладило поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию. Некоторые из них затем находили в уничтоженных вертолетах.

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