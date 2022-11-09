Превратился в здравницу-призрак: как сейчас выглядит известный санаторий «Днепровский» (ФОТО)

Санаторий-призрак показали в сообществе ALTERKAM.
Санаторий «Днепровский» — одно из популярных мест для отдыха на Днепропетровщине, а сейчас очередное заброшенное здание. Находится он на берегу Каменского водохранилища. Рядом со зданиями здравницы огромная парковая зона на 21 гектар со множеством уникальных деревьев. Здесь лечили и взрослых и детей. Сюда приезжали люди с хроническими заболеваниями и сотрудники местных предприятий.
Санаторий окончательно закрыли около 10 лет назад. Здесь еще сохранилась старая мебель, кинопленки и некоторое оборудование.
Валерий Чесноков показал фото заброшенного санатория.
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Яна Юхименко
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