Превратился в здравницу-призрак: как сейчас выглядит известный санаторий «Днепровский» (ФОТО)

В сети показали, как сейчас выглядит известный санаторий "Днепровский"

Санаторий-призрак показали в сообществе ALTERKAM.

Санаторий «Днепровский» — одно из популярных мест для отдыха на Днепропетровщине, а сейчас очередное заброшенное здание. Находится он на берегу Каменского водохранилища. Рядом со зданиями здравницы огромная парковая зона на 21 гектар со множеством уникальных деревьев. Здесь лечили и взрослых и детей. Сюда приезжали люди с хроническими заболеваниями и сотрудники местных предприятий.

Санаторий окончательно закрыли около 10 лет назад. Здесь еще сохранилась старая мебель, кинопленки и некоторое оборудование.

Валерий Чесноков показал фото заброшенного санатория.

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