Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Превратился в металлолом: на Днепропетровщине ночью вспыхнул «ВАЗ» (ФОТО)

Сегодня 09:43
просмотров

Сегодня ночью, 1 апреля, в пгт Покровское Синельниковского района сгорел автомобиль "ВАЗ-2106".

Новости Днепра про Превратился в металлолом: на Днепропетровщине ночью вспыхнул

Вызов о возгорании в Службу спасения поступил в 02:18. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на территории частного домовладения горит легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Пожар тушили 8 сотрудников ГСЧС.

Возгорание было локализовано в 02:33 и ликвидировано в 02:42. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако автомобиль спасти не удалось.

Новости Днепра про Превратился в металлолом: на Днепропетровщине ночью вспыхнул

Новости Днепра про Превратился в металлолом: на Днепропетровщине ночью вспыхнул

Новости Днепра про Превратился в металлолом: на Днепропетровщине ночью вспыхнул

Читайте также:

Новости Днепра про Превратился в металлолом: на Днепропетровщине ночью вспыхнул Українська Новости Днепра про Превратился в металлолом: на Днепропетровщине ночью вспыхнул Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяев
    Новости Днепра
    Сегодня 08:31
    На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяев

    На Днепропетровщине в одном из поселков Верхнеднепровской общины произошло разбойное…

    В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне
    Новости Днепра
    Сегодня 07:00
    В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне

    С 1 апреля в Украине начинается весенне-летний период нереста рыбы,…

    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева

    30 марта около 19.00 парень вышел с места жительства в…

    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

    Письмо от анонима поступило на почту СБУ и полиции.

    Последние новости

    Враг пытается наступать: ВСУ за сутки отбили 70 атак оккупантов и уничтожили 6 иранских дронов
    Враг пытается наступать: ВСУ за сутки отбили 70 атак оккупантов и уничтожили 6 иранских дронов

    Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили 70 вражеских атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Украине электросамокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что изменится
    В Украине электросамокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что изменится

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который классифицирует электрические самокаты и моноколеса в нашем государстве как транспортные средства.

    Сегодня 08:50
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяев
    На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяев

    На Днепропетровщине в одном из поселков Верхнеднепровской общины произошло разбойное ограбление. Двое жителей Каменского, которых уже задержала полиция, проникли в дом с пистолетом, когда там находились хозяева.

    Сегодня 08:31
    просмотров
    В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне
    В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне

    С 1 апреля в Украине начинается весенне-летний период нереста рыбы, поэтому устанавливается запрет на ее отлов.

    Сегодня 07:00
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 1 апреля: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре в субботу, 1 апреля: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева
    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева

    30 марта около 19.00 парень вышел с места жительства в Новокодацком районе города и до настоящего времени не вернулся.

    Вчера 22:00
    просмотров
    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції
    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

    Письмо от анонима поступило на почту СБУ и полиции.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину
    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину

    Полиция Днепра задержала 29-летнего подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений малолетнему ребенку.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко
    Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко

    Ежедневно наши военные оказывают сопротивление армии рф. Они охраняют наш покой, жертвуя собственной жизнью.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой
    На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой

    У фигуранта изъяли гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2.

    Вчера 19:39
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх