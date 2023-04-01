Превратился в металлолом: на Днепропетровщине ночью вспыхнул «ВАЗ» (ФОТО)

Вызов о возгорании в Службу спасения поступил в 02:18. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на территории частного домовладения горит легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Пожар тушили 8 сотрудников ГСЧС.
Возгорание было локализовано в 02:33 и ликвидировано в 02:42. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако автомобиль спасти не удалось.
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