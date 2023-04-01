Превратился в металлолом: на Днепропетровщине ночью вспыхнул «ВАЗ» (ФОТО)

Сегодня ночью, 1 апреля, в пгт Покровское Синельниковского района сгорел автомобиль "ВАЗ-2106".

Вызов о возгорании в Службу спасения поступил в 02:18. Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на территории частного домовладения горит легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Пожар тушили 8 сотрудников ГСЧС.

Возгорание было локализовано в 02:33 и ликвидировано в 02:42. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако автомобиль спасти не удалось.

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