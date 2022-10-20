Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 дней

Об этом она заявила в своем обращении.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. На должность она вступила 6 сентября и пробыла премьером 45 дней.

Лиз Трасс признала, что «не может выполнить мандат», по которому была избрана, и что теперь будут выборы руководства, «которые должны быть завершены в течение следующей недели».

Кроме того, Трасс объяснила, что не смогла «выполнить мандат» из-за «большой экономической и международной нестабильности», в частности, спровоцированной войной России против Украины.

Премьер уже обратилась к королю Чарльзу III с просьбой об отставке.

Она останется премьер-министром до тех пор, пока не будет избран преемник.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: