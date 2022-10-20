Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 дней

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 дней

Сегодня 16:01
просмотров

Об этом она заявила в своем обращении.

Новости Днепра про Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 дней

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. На должность она вступила 6 сентября и пробыла премьером 45 дней.

Лиз Трасс признала, что «не может выполнить мандат», по которому была избрана, и что теперь будут выборы руководства, «которые должны быть завершены в течение следующей недели».

Кроме того, Трасс объяснила, что не смогла «выполнить мандат» из-за «большой экономической и международной нестабильности», в частности, спровоцированной войной России против Украины.

Премьер уже обратилась к королю Чарльзу III с просьбой об отставке.

Она останется премьер-министром до тех пор, пока не будет избран преемник.

Читайте также:

Новости Днепра про Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 днейУкраїнська Новости Днепра про Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 днейРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании после встречи с королевой
    Новости мира
    06.09.2022 15:30
    Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании после встречи с королевой

    Лиз Трасс официально стала новым премьер-министром Великобритании.

    Лиз Трасс станет новым премьером Великобритании: чего ждать Украине
    Новости Украины
    05.09.2022 16:06
    Лиз Трасс станет новым премьером Великобритании: чего ждать Украине

    В Великобритании избрали нового лидера Консервативной партии и будущего премьер-министра.

    Август будет жарким: в Украину прибыла очередная партия РСЗО MLRS M270
    Новости Украины
    12.08.2022 11:53
    Август будет жарким: в Украину прибыла очередная партия РСЗО MLRS M270

    Министр обороны Украины анонсировал и другие "подарки".

    Джонсон предложил план поддержки Украины из 4 пунктов: что в него входит
    Новости Украины
    19.06.2022 17:20
    Джонсон предложил план поддержки Украины из 4 пунктов: что в него входит

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил план поддержки Украины из 4…

    Последние новости

    В Кривом Роге «АрселорМиттал» возобновил добычу руды после 3 месяцев простоя
    В Кривом Роге «АрселорМиттал» возобновил добычу руды после 3 месяцев простоя

    Работу металлургического отдела удалось запустить раньше, чем планировалось.

    Сегодня 16:48
    просмотров
    Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы
    Полиция подозревает поджог: в Германии сгорел приют, где жили украинские беженцы

    В Германии подожгли гостиницу, где жили украинские беженцы.

    Сегодня 15:22
    просмотров
    Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер
    Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

    Пока что МакДональдс работает только в двух городах Украины – Киеве и Львове, и судя по заявлениям кампании, в Днепре он откроется еще не скоро. Наш город – прифронтовой, а политика сети ресторанов такова, что в первую очередь они беспокоятся…

    Сегодня 15:18
    0
    просмотров
    Когда в Днепре планируют включить отопление
    Когда в Днепре планируют включить отопление

    В Днепре уже готовы дать отопление.

    Сегодня 14:59
    просмотров
    На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели
    На Днепропетровщине корова упала в погреб: ее доставали спасатели

    19 октября в Службу спасения «101» обратились жители поселка Михайловка Новомосковского района.

    Сегодня 14:47
    0
    просмотров
    В Днепре IT-шница организовала ботоферму, распространяющую пропаганду РФ в Европе
    В Днепре IT-шница организовала ботоферму, распространяющую пропаганду РФ в Европе

    В Днепре работала ботоферма, распространявшая вражескую пропаганду в РФ.

    Сегодня 14:17
    просмотров
    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении
    Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении

    Бывшему нардепу Максиму Микитасю, который пытался "подкупить" мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении.

    Сегодня 14:09
    3
    просмотров
    В Днепре убивший ребенка мужчина полгода прятал в гараже труп пенсионера
    В Днепре убивший ребенка мужчина полгода прятал в гараже труп пенсионера

    В Днепре поймали серийного убийцу.

    Сегодня 13:36
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли
    На Днепропетровщине мотоциклист врезался в велосипедиста: оба мужчины погибли

    В Апостолово произошла смертельная авария.

    Сегодня 12:59
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах
    На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах

    Сообщается, что руководители теробществ на Днепропетровщине получили гуманитарную помощь для населения, но решили продать.

    Сегодня 12:54
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх