Премьер Молдовы подала в отставку: что известно

Премьер Молдовы и все правительство ушли в отставку.

Об этом пишет местное СМИ NewsMaker.

Так, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку. Теперь слово за президентом Маей Санду, которая должна назначить нового кандидата на должность премьера. Этому будут предшествовать консультации с парламентскими фракциями.

Вместе с премьером в отставку ушло все правительство Молдовы.

СМИ отмечают, что это произошло, когда страна – одна из самых бедных в Европе – столкнулась с энергетическим, экономическим кризисом, вызванным российским вторжением в соседнюю Украину.

Если бы правительство Молдовы имело дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы достигли гораздо больше, — заявила Гаврилица.

Наталья Гаврилица вспомнила, что пока она была на посту, страна справилась с кризисом беженцев, правительству удалось привлечь новые инвестиции и добиться компенсации расходов граждан на газ и электричество. А самое важное, что Молдова приобрела статус страны-кандидата члена ЕС.

Мне выпала честь быть премьером Молдовы… Я верю в Молдову, людей этой страны и в то, что у нас все получится… Призываю вас быть сплоченными. Молдова будет страной, которой мы будем гордиться, — добавила она.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что приняла отставку премьера и поблагодарила ее за работу.

Несмотря на беспрецедентные вызовы, страной руководили ответственно, с осторожностью и самоотверженным трудом. У нас есть стабильность, мир и развитие там, где другие хотели войны и банкротства, – отметила она.

Что известно?

Почему премьер решила покинуть свой пост — не уточняется, но ранее президент Украины заявил, что предупредил главу Молдовы Маю Санду о возможных диверсиях России по разрушению политической ситуации в стране.

Эти данные подтвердила Служба безопасности Молдовы, получившая информацию от украинских коллег о попытках дестабилизировать ситуацию в Молдове. Там отметили, что делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Напомним, утром над территорией Молдовы пролетела российская ракета. Из-за этого МИД страны вызвал к себе посла РФ.

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