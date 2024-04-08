Премьер Франции Гарбриель Атталь имеет дальних родственников из Днепровщины

В январе премьером во Франции избрали 35-летнего Габриеля Атталя. Эта новость привлекла внимание украинских СМИ, так как новый глава правительства имеет украинские корни. И если о его связи с Одессой уже все знают, то о дальних родственниках из Екатеринославщины известно впервые.
Как утверждает краевед Игорь Лысенко, мать Габриеля, Мари де Кури, происходит из православной христианской семьи из Одессы, ведущей свою родословную от старинного рода Курис. Первым известным представителем был казак Полтавского полка Петр Курис — этнический грек.
Однако это не единственная украинская ветвь в родословной Габриэля Атталя.
Его пра-прадед Мейендорф Юрий Федорович был родным братом Родзянко Елизаветы Федоровны. Она была замужем за сыном нашего известного земляка Михаила Владимировича Родзянко и жила в имении «Отрада» возле Всесвятского, — рассказывает Игорь.
Кроме этого, пра-пра-прадед французского премьера Мейендорф Федор Егорович вместе с женой гостил у Родзянок в нашей деревне Попасное. Новомосковского района.
Для справки: Попасное – село в Украине, в Губинисской поселковой общине Новомосковского района Днепропетровской области.
На фото большая семья Федора Егоровича Мейендорфа в Одессе.
Читайте также:
Автор:
Важна любая информация!
В Никополе на Днепропетровщине во время утреннего обстрела пострадали люди.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно!
Важная информация!
Раньше по Днепру можно было увидеть несколько небольших зданий с вывеской «Горсправка». Это были своего рода сервисные центры по предоставлению информации для жителей города. Данные в них узнать можно было самые разные.
Днепровские циркачи могут получить бронь от мобилизации.
В Днепре пяти переулкам и проездам дадут названия.
В этом году весна непривычно теплая. На этой неделе синоптики прогнозируют до +26 градусов тепла. С каждым днем на улице все больше зелени, а деревья расцветают все сильнее. В Днепре есть несколько мест, где собрано большое количество сакур и магнолий.…
В суде офицер признал свою вину и искренне раскаялся.
Это касается жителей частного сектора!
Частный дом имеет много преимуществ по сравнению с квартирой. Тут нет шумных соседей за стеной, никто рано утром не разбудит дрелью, также при покупке такой дом выгоднее, чем квартира аналогичного метража – дома стоят дешевле. Но вместе с тем, за…
В Днепре вандалы воруют плитку с детской площадки.
Северная Америка, США, Канада и несколько европейских стран смогут увидеть полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года.
Важна любая информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!