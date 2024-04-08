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  • Премьер Франции Гарбриель Атталь имеет дальних родственников из Днепровщины

Премьер Франции Гарбриель Атталь имеет дальних родственников из Днепровщины

Сегодня 15:01
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Новый французский премьер имеет родственников с Екатеринославскими корнями.

Новости Днепра про Премьер Франции Гарбриель Атталь имеет дальних родственников из Днепровщины

В январе премьером во Франции избрали 35-летнего Габриеля Атталя. Эта новость привлекла внимание украинских СМИ, так как новый глава правительства имеет украинские корни. И если о его связи с Одессой уже все знают, то о дальних родственниках из Екатеринославщины известно впервые.

Как утверждает краевед Игорь Лысенко, мать Габриеля, Мари де Кури, происходит из православной христианской семьи из Одессы, ведущей свою родословную от старинного рода Курис. Первым известным представителем был казак Полтавского полка Петр Курис — этнический грек.

Однако это не единственная украинская ветвь в родословной Габриэля Атталя.

Его пра-прадед Мейендорф Юрий Федорович был родным братом Родзянко Елизаветы Федоровны. Она была замужем за сыном нашего известного земляка Михаила Владимировича Родзянко и жила в имении «Отрада» возле Всесвятского, — рассказывает Игорь.

Кроме этого, пра-пра-прадед французского премьера Мейендорф Федор Егорович вместе с женой гостил у Родзянок в нашей деревне Попасное. Новомосковского района.

Для справки: Попасное – село в Украине, в Губинисской поселковой общине Новомосковского района Днепропетровской области.

Новости Днепра про Премьер Франции Гарбриель Атталь имеет дальних родственников из Днепровщины

На фото большая семья Федора Егоровича Мейендорфа в Одессе.

Новости Днепра про Премьер Франции Гарбриель Атталь имеет дальних родственников из Днепровщины

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