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  • Представители словацкого национального сообщества Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту Фицо

Представители словацкого национального сообщества Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту Фицо

Сегодня 17:26
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Они обратились с просьбой поддержать решение относительно открытия переговоров о членстве Украины в ЕС во время заседания Евросовета, которое состоится 14-15 декабря 2023 года.

Новости Днепра про Представители словацкого национального сообщества Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту Фицо

Также украинские словаки призывают всех лидеров государств-членов Европейского Союза продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции.

Обращение опубликовало руководство общественных организаций «Закарпатское областное культурно-просветительное общество словацких женщин «Доверие» (https://is.gd/3loSWP), «Общество словацкой интеллигенции Закарпатья», «Общество словацких художников Закарпатья» (https://is.gd /frX6b5) и «Культурно-образовательная организация «Матица Словацкая» в Украине».

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Новости Днепра про Представители словацкого национального сообщества Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту ФицоУкраїнська Новости Днепра про Представители словацкого национального сообщества Закарпатья опубликовали открытое обращение к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту ФицоРусский

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