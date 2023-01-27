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Представители Минцифры ответили, могут ли выдавать повестки через Дию

Сегодня 14:53
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В Минцифре объяснили, откуда появились слухи о повестках в Дии

Новости Днепра про Представители Минцифры ответили, могут ли выдавать повестки через Дию

Информация о том, что через Дию могут раздавать повестки призывникам «гуляет» сетью уже некоторое время. Однако в Минцифре этот факт опровергли и объяснили, почему через приложение это нельзя делать и откуда пошли эти слухи.

По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баника, в приложении повестки призывникам вручать не будут. Он отметил, что недавно произошли изменения в законодательстве по военному учету, но никаких изменений, которые касаются Дии, там нет.

Когда Дия запускала услугу судебных извещений, люди стали называть их судебными повестками. Затем слово «судебные» исчезло и люди стали беспокоиться. Недавно произошли изменения в законодательстве по упорядочению военного учета. Подчеркиваю, что это постановление не предусматривает вручение повесток через Дию, – пояснил он.

В то же время, Минцифры работает над тем, чтобы в Дии появился военный билет.

Также возможность менять место жительства для военнообязанных, что невозможно, — отметил он.

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Новости Днепра про Представители Минцифры ответили, могут ли выдавать повестки через ДиюУкраїнська Новости Днепра про Представители Минцифры ответили, могут ли выдавать повестки через ДиюРусский

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