Представители Минцифры ответили, могут ли выдавать повестки через Дию

Информация о том, что через Дию могут раздавать повестки призывникам «гуляет» сетью уже некоторое время. Однако в Минцифре этот факт опровергли и объяснили, почему через приложение это нельзя делать и откуда пошли эти слухи.
По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баника, в приложении повестки призывникам вручать не будут. Он отметил, что недавно произошли изменения в законодательстве по военному учету, но никаких изменений, которые касаются Дии, там нет.
Когда Дия запускала услугу судебных извещений, люди стали называть их судебными повестками. Затем слово «судебные» исчезло и люди стали беспокоиться. Недавно произошли изменения в законодательстве по упорядочению военного учета. Подчеркиваю, что это постановление не предусматривает вручение повесток через Дию, – пояснил он.
В то же время, Минцифры работает над тем, чтобы в Дии появился военный билет.
Также возможность менять место жительства для военнообязанных, что невозможно, — отметил он.
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