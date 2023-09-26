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Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности

Сегодня 20:46
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Сегодня, 26 сентября в 16:00, состоялась сессия Подгородненского городского совета.

Новости Днепра про Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности

Депутатский корпус в очередной раз потребовал от Горба внести в повестку дня проект решения об отстранении его от должности. После длительных словесных баталий Андрей Горб отказал во внесении этого вопроса в повестку дня, затем – объявил перерыв, а впоследствии вообще сказал, что «сессия закрыта».

В свою очередь депутаты объявили, что в таком случае они собирают сессию самостоятельно, такое право предусмотрено Регламентом совета и Законом Украины «О местном самоуправлении».

Поэтому депутаты Подгородненского городского совета избрали председательствующего среди присутствующих. Оставаясь в сессионном зале, они под председательством депутата Романа Ворона добавили в повестку дня два вопроса: об отстранении Андрея Горба и отстранении секретаря городского совета. После этого депутатский корпус наконец-то смог проголосовать.

Таким образом, Андрея Горба отстранили от занимаемой должности 20 голосами «ЗА». В общей сложности совет состоит из 25 депутатов.

Также проголосовали и за второй вопрос в повестке: «увольнение» секретаря городского совета — «ЗА» 15 депутатов.

После этого народные избранники избрали среди своего состава секретаря. Им стал Моргун Виталий Юрьевич. Решение поддержали 19 депутатов.

Далее сессия продолжилась в рабочем режиме, депутатский корпус принял необходимые для общества решения, в частности, по земельным вопросам. Не обошли стороной и помощь ВСУ. Решено сначала провести анализ возможностей бюджета, а после чего скорректировать сумму помощи, возможно даже в сторону увеличения «распиаренных» Горбом 15 млн грн.

К сожалению, в повестке дня Горба отсутствовал пункт помощи пострадавшим от ракетного удара горожанам. Депутаты взяли этот вопрос под особый контроль, будут подготовлены проекты соответствующих решений.

Новости Днепра про Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности

Новости Днепра про Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности

Новости Днепра про Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности

Новости Днепра про Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности

Новости Днепра про Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности

Новости Днепра про Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должностиУкраїнська Новости Днепра про Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должностиРусский

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