Председателя Подгородненской городской ОТГ Андрея Горба отстранили от должности

Сегодня, 26 сентября в 16:00, состоялась сессия Подгородненского городского совета.

Депутатский корпус в очередной раз потребовал от Горба внести в повестку дня проект решения об отстранении его от должности. После длительных словесных баталий Андрей Горб отказал во внесении этого вопроса в повестку дня, затем – объявил перерыв, а впоследствии вообще сказал, что «сессия закрыта».

В свою очередь депутаты объявили, что в таком случае они собирают сессию самостоятельно, такое право предусмотрено Регламентом совета и Законом Украины «О местном самоуправлении».

Поэтому депутаты Подгородненского городского совета избрали председательствующего среди присутствующих. Оставаясь в сессионном зале, они под председательством депутата Романа Ворона добавили в повестку дня два вопроса: об отстранении Андрея Горба и отстранении секретаря городского совета. После этого депутатский корпус наконец-то смог проголосовать.

Таким образом, Андрея Горба отстранили от занимаемой должности 20 голосами «ЗА». В общей сложности совет состоит из 25 депутатов.

Также проголосовали и за второй вопрос в повестке: «увольнение» секретаря городского совета — «ЗА» 15 депутатов.

После этого народные избранники избрали среди своего состава секретаря. Им стал Моргун Виталий Юрьевич. Решение поддержали 19 депутатов.

Далее сессия продолжилась в рабочем режиме, депутатский корпус принял необходимые для общества решения, в частности, по земельным вопросам. Не обошли стороной и помощь ВСУ. Решено сначала провести анализ возможностей бюджета, а после чего скорректировать сумму помощи, возможно даже в сторону увеличения «распиаренных» Горбом 15 млн грн.

К сожалению, в повестке дня Горба отсутствовал пункт помощи пострадавшим от ракетного удара горожанам. Депутаты взяли этот вопрос под особый контроль, будут подготовлены проекты соответствующих решений.

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