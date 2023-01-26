Председатель Верховной Рады ответил, отправляли ли нардепа Тищенко в Таиланд

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, разрешал ли Николаю Тищенко выезжать в Таиланд.

Скандал вокруг нардепа Верховной Рады Николая Тищенко продолжает набирать обороты.

Руслан Стефанчук заявил, что он не подписывал распоряжения о командировках. Соответственно Тищенко никто не отправлял за границу.

Как тогда Николай Тищенко пересек границу непонятно.

Напомним, нардеп от фракции Слуга народа Николай Тищенко оскандалился из-за своей поездки в Таиланд. На сайте посольства Украины появилось сообщение о встрече Тищенко с украинским обществом в Таиланде.

Ранее СНБО позволило госслужащим выезжать за границу только в государственные командировки.

На этот случай отреагировали в Слуге народа и заявили, что Тищенко был изгнан из партии. Однако он все еще останется нардепом. Сдать мандат он может по своему желанию.

Фото: телеграм-канал народного депутата України Ольги Василевської

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