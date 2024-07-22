Предмет «Защита Украины» в школах будут преподавать для всех учащихся независимо от пола: чему будут учить

Программа будет одинаковой для всех учащихся независимо от пола.

Об этом сообщили в Минобразования.

«Сегодня наша задача — подготовить молодежь к вызовам стремительно меняющегося современного мира. Мы стремимся развивать у подростков критическое мышление, умение адаптироваться и реагировать. Обновление программы предмета «Защита Украины» направлено на формирование важных жизненных навыков: от оказания первой помощи до понимания современных технологий. Мы уделяем особое внимание развитию гражданского сознания и системы ценностей, которые помогут нашим детям стать ответственными членами общества», – прокомментировал глава ведомства Оксен Лесной.

Отмечается, что в новой программе акцент будет сделан на практических занятиях.

В 10 классе учащиеся будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Во время практических занятий детей будут обучать ориентировке на местности, основам инженерной фортификации, стрельбе.

Программа 11 класса фокусируется на развитии военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний по медицинской помощи. Важным аспектом является изучение методов защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможностей и способов обороны Украины, подчеркнули в МОН.

Планируется, что практические занятия будут проходить раз в месяц в специально оборудованных помещениях, оснащенных компьютерными симуляторами управления дронами, интерактивными лазерными стрелковыми тренажерами и инструментами для овладения правил медицинской помощи.

Уже более 100 тренеров прошли обучение и смогут передавать знания учителям из регионов, повышая их квалификацию.