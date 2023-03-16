Предлагает объятия: в Днепре незнакомец пристает к детям на детской площадке

Недавно на детской площадке в районе Слобожанского проспекта заметили мужчину, который приставал к малолетним детям. По словам очевидцев, он сидел на скамейке и предлагал школьникам объятия.
Днепряне обратились к правоохоранителям. Узнав приметы подозреваемого, полицейские разыскали незнакомца в одном из заведений недалеко от площадки. Им оказался 27-летний мужчина, у которого есть инвалидность 2-й группы.
Задержанный не мог объяснить, почему приставал к детям. Правоохранители с разрешения родителей опросили детей, которые подтвердили, что их трогал этот мужчина.
Полицейские забрали его в участок, чтобы установить все обстоятельства, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».
Напомним, ранее в Днепре заметили подростков, которые вылезли на недострой на Победе и делали «эффектные» фото.
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