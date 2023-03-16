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Предлагает объятия: в Днепре незнакомец пристает к детям на детской площадке

Сегодня 12:28
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В Днепре мужчина приставал к детям на улице.

Новости Днепра про Предлагает объятия: в Днепре незнакомец пристает к детям на детской площадке

Недавно на детской площадке в районе Слобожанского проспекта заметили мужчину, который приставал к малолетним детям. По словам очевидцев, он сидел на скамейке и предлагал школьникам объятия.

Днепряне обратились к правоохоранителям. Узнав приметы подозреваемого, полицейские разыскали незнакомца в одном из заведений недалеко от площадки. Им оказался 27-летний мужчина, у которого есть инвалидность 2-й группы.

Задержанный не мог объяснить, почему приставал к детям. Правоохранители с разрешения родителей опросили детей, которые подтвердили, что их трогал этот мужчина.

Полицейские забрали его в участок, чтобы установить все обстоятельства, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Новости Днепра про Предлагает объятия: в Днепре незнакомец пристает к детям на детской площадке

Напомним, ранее в Днепре заметили подростков, которые вылезли на недострой на Победе и делали «эффектные» фото.

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