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Праздник Вознесения 2024: когда отмечаем, приметы и традиции

Сегодня 14:53
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Праздник Вознесения Иисуса Христа один из 12 самых значительных церковных праздников. Его еще называют просто Вознесение. Празднуют его православные христиане восточного и западного обрядов, но в разные дни. Для первых Вознесение вот-вот наступит, а вторые уже отмечали этот день 9 мая. Сам праздник означает телесное вознесение Иисуса на небеса. Отмечается традиционно в четверг, на 40-й день после Пасхи. В Украине в этом году Пасха отмечалась 5 мая, а значит, Вознесения будут праздновать в четверг, 13 июня.

Новости Днепра про Праздник Вознесения 2024: когда отмечаем, приметы и традиции

Журналисты dnipro.info узнали традиции празднования и истории праздника.

Что это за праздник

Считается, что в этот день Иисус поднялся на небо, чтобы воссоединиться с Богом-отцом. Вознесение знаменует конец земной жизни Иисуса и его восхождение к Царству Небесному. У верующих этот праздник считается одним из самых светлых. Согласно Новому Завету Иисус был на земле 40 дней после свого воскрешения. В это время он давал последние уроки ученикам, рассказывал о Царстве Божьем.

Праздник символизирует победу Иисуса над смертью и грехом, вечную жизнь и подготовку к восхождению Святого Духа на апостолов.

Считается, что Иисус вознесся на небо с горы Елион в Иерусалиме и при этом оставил на горе отпечаток своей стопы.

Что можно делать в этот день

В канун праздника Вознесения, в среду верующие обычно дут в церковь для исповеди и причастия. В четверг в храмах проходит торжественное богослужение по случаю праздника. Люди верят, что в день Вознесения Господь ходит среди верующих в церкви и слышит их просьбы. Потому традиционно в этот день молились и просили здоровья своим близким и родным.

В церковь можно нести букеты из трав и цветов, чтобы их освятить. После их  можно хранить дома, как обереги от зла.

В этот день люди также поминают своих покойных родственников. Так что на Вознесение можно побывать на кладбище, но убирать на могилах запрещено. Нужно сделать это раньше.

Наши предки ходили в этот день в гости к знакомым и родственникам.

Новости Днепра про Праздник Вознесения 2024: когда отмечаем, приметы и традиции

Что нельзя делать на Вознесение

Традиционно в этот день нельзя заниматься домашней работой, рукоделием, уборкой и т.д. Но также запрещено на Вознесение выходить замуж на проводить обряд венчания, говорить бранные слова, скандалить, обижаться и т.д.

Кроме этого существует еще один необычный запрет – на Вознесение нельзя бросать мусор на землю. Считается, что в этот день вся земля становится святой, так как это последнее к чему прикоснулся Иисус перед вознесением на небо.

Также запрещено просить у Бога денег и выбрасывать из дома мусор.

Новости Днепра про Праздник Вознесения 2024: когда отмечаем, приметы и традиции

Поверья и традиции

Наши предки в этот день пекли печенье в форме лесенки. Считалось, что выпечка символизируют «путь», по которому Иисус поднялся на небо. Такое печенье обычно носили на могилы умерших родственников, чтобы помнить их или угощали им гостей. В некоторых селах пекли паски и красили яйца, делили плоские блины с начинкою из творога и загинали края в виде лесенки. Все это тоже несли на могилу для поминок либо в качестве гостинцев, когда ходили в гости.

Наши предки в этот день катали вареные яйца по своему полю и потом ели их. Считалось, что это поможет земле дать хороший урожай, а также умилостивить полевых духов.

В старину этот день считался окончанием весны и началом лета. К вечеру люди обачно разводили большой костер и танцевали у огня.

Кроме этого, наши предки верили, что если в этот день курица снесло яйцо, то его необходимо подвесить под крышей дома, ситалось, что оно будет оберегать семью и дом от беды. Карканье вороны в противовес обычным поверьям в день Вознесения считалось хорошим знаком. Оно означало, что человек будет счастлив весь год.

С этого дня и до наступления Ивана Купала воду в реках, колодцах и источниках считали целебной. То есть, если искупаться в реке на Вознесение здоровья будет крепким весь следующий год.

Есть у этого дня и свое традиционное поздравление. На Вознесение верующие обращаются друг к другу словами: «Слава Иисусу Христу!» и отвечают: «Навеки Слава!».

Приметы

Считалось, какой будет погода в этот день – такой она продержится и для Святого Михаила – то есть до 21 ноября. Дождь в этот день был предвестником, болезнью.

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Новости Днепра про Праздник Вознесения 2024: когда отмечаем, приметы и традицииУкраїнська Новости Днепра про Праздник Вознесения 2024: когда отмечаем, приметы и традицииРусский

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