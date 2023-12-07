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Праздник Хануки: в центре Днепра зажгли первую свечу на ханукии

Сегодня 17:50
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Сегодня, 7 декабря, у иудеев всего мира началось празднование Хануки - праздника, посвященного победе над преследователями веры и освящению Иерусалимского храма. Он будет длиться 8 дней.

Новости Днепра про Праздник Хануки: в центре Днепра зажгли первую свечу на ханукии

Ранее мы сообщали, что на Европейской площади в Днепре устанавливают ханукию. Сейчас уже даже зажгли первую свечу.

Отметим, что ханукия — главный символ праздника. Это подсвечник с девятью свечами — одной высокой по центру и четырьмя короткими с двух сторон. Центральной свечой верующие поджигают боковые — по одной в каждый день праздника.

Мэр Днепра Борис Филатов также поздравил еврейскую общину с праздником.

Днепр разделяет радость праздника Хануки, имеющего глубокий смысл для еврейской общины. Это объединяет нас так же, как и стремление укрепить Город и помочь ему устоять в войне. Потому что Днепр – это общий дом, который не бросают в трудную минуту. Пусть свет благословения рассеет даже самый темный мрак. Для всех нас, – написал он.

Новости Днепра про Праздник Хануки: в центре Днепра зажгли первую свечу на ханукии

Подробнее о празднике Хануки читайте здесь!

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