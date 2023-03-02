Правительство в марте проведет индексацию пенсий на 20% — Шмигаль

«В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», – заявил Шмигаль.
«Правительство выполняет свои обязательства перед людьми. Мы помогаем тем, кто в этом больше нуждается. Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев», — заявил Шмигаль.
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