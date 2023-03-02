Правительство в марте проведет индексацию пенсий на 20% — Шмигаль

Кабинет Министров Украины в марте произведет индексацию пенсий на 20%. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», – заявил Шмигаль.

Он отметил, что по поручению Президента Владимира Зеленского правительство проводит индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о Государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной.

«Правительство выполняет свои обязательства перед людьми. Мы помогаем тем, кто в этом больше нуждается. Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев», — заявил Шмигаль.

Проиндексируют на 19,7% пенсии для:

▪️5,2 млн «гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена по Закону №1058 до 2020 г.,

▪️4,2 млн человек с размером минимальных пенсионных выплат,

▪️0,5 млн пенсионеров силовых ведомств,

▪️94,5 тыс человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы.

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