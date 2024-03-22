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  • Правительство предлагает повысить акциз на горючее: как сильно это повлияет на цены

Правительство предлагает повысить акциз на горючее: как сильно это повлияет на цены

Сегодня 20:14
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В Украине повысят акциз на горючее.

Новости Днепра про Правительство предлагает повысить акциз на горючее: как сильно это повлияет на цены

Правительство предложило постепенное повышение акциза на топливо до 2028 года. Таким образом, ставки акцизного налога приблизятся к минимальному уровню, установленному в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза, актуальным в связи с получением Украиной статуса страны-кандидатки на членство в ЕС, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Правительство предлагает повысить акциз на горючее: как сильно это повлияет на цены

В Минфине говорят, что акциз поможет увеличить поступление в госбюджет во втором полугодии 2024 года. В среднем на 1,6 млрд грн в месяц. Из них 1,3 млрд. грн. от акцизного налога и 292 млн. грн. от налога на добавленную стоимость.

Это важно для поддержки безопасности страны, ведь все свои поступления направляются на сектор безопасности и обороны, — пишут в Минцифры.

Как это отразится на ценах?

Ожидается, что повышение акциза приведет к росту цен. По подсчетам экспертов, горючее в среднем подорожает от 2 до 3 гривен за литр.

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Новости Днепра про Правительство предлагает повысить акциз на горючее: как сильно это повлияет на ценыУкраїнська Новости Днепра про Правительство предлагает повысить акциз на горючее: как сильно это повлияет на ценыРусский

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