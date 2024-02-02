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  • Правдали пенсионерам Днепра заблокируют банковские карты из-за отсутствия «движения» денег

Правдали пенсионерам Днепра заблокируют банковские карты из-за отсутствия «движения» денег

Сегодня 15:52
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В Минсоцполитики ответили, будут ли блокировать "неактивные" карты.

Новости Днепра про Правдали пенсионерам Днепра заблокируют банковские карты из-за отсутствия

На днях появилась информация о том, что пенсионерам могут заблокировать карточки из-за «отсутствия движения денег». Якобы счета, с которых не снимают деньги, планируют заморозить, пока получатель выплат не пройдет идентификацию.

В Минсоцполитики опровергли эту информацию, отметив, что СМИ неправильно ее интерпретировали. На неактивные банковские карты может не приходить пенсия, но блокировать счета не будут. «Заморозка» выплат касается ограниченной категории пенсионеров.

В последние дни в СМИ распространяется некорректная информация от имени Минсоцполитики о якобы возможной блокировке банковских карт пенсионеров из-за отсутствия движения средств на них. Обращаем внимание, что Минсоцполитики не давало никаких комментариев по поводу какого-либо блокирования банковских карт украинских граждан, — говорится в сообщении Минсоцполитики.

У Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт.

Не начислить выплату могут пенсионерам ВПЛ, которые получили статус переселенца еще до 24 февраля 2022 года и более полугода не пользовались картой. Это делается для того, чтобы не выплачивать деньги «мертвым душам».

Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев), и по такой карточке нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться, но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет, — указали в ведомстве.

В то же время пенсия начисляется, но не на карту, а остается в Пенсионном фонде. Как только ПФУ сможет подтвердить личность пенсионера – выплаты поступят на счет.

Причина этого – то, что значительная часть пенсионеров среди ВПЛ, зарегистрированных как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения России, проживает на временно оккупированной территории.

В такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том, не потерял ли владелец карты к ней доступ (и им впоследствии могут воспользоваться мошенники) и является ли владелец живым, ведь во время войны риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, растут в разы, — подчеркнули в Минсоцполитики.

Чтобы вернуть выплаты, нужно связаться с ПФУ и подтвердить, что пенсионер имеет доступ к карточке.

Как только человек выходит на связь и подтверждает свое лицо, начисленные выплаты перечисляются такому лицу на его счет. Информация о возможной блокировке карты не соответствует действительности, — резюмировали в ведомстве.

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